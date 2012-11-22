Мне 24 года, я живу в гражданском браке.
А проблема моя в том, что я...не люблю детей. Ну не люблю...вот. Они меня даже не умиляют. И так было всегда. Это нормально?
Я даже свою младшую сестру не любила, когда она была маленькой. Сейчас ей 16, и она одна из самых близких мне людей,а тогда...
У моего мужа есть племянница, ей год. Я ее крестная мать. Вчера вечером они приехали к нам, я пришла с работы, поиграла с ней немного, ушла в комнату отдыхать. Маленькая ходит и стучит в дверь.Я открыла раз - она зашла, поиграла,посмотрела на меня, улыбнулась и вышла - я открыла два, три, четыре, а потом я поняла - пусть долбится,мне все равно,достала. Меня даже особый, "молочный" детский запах раздражает. Я сижу в своей комнате и понимаю - я не хочу, чтобы там так пахло. Разве так можно? Сама-то я думаю,что это эгоизм, или я не права? Я задумалась вчера - ну вот будет у меня ребенок. А мне захочется одной побыть, кино посмотреть. И что, я буду вот так же лежать и беситься? Это ужасно...
p.s. Простите, метки не грузятся((
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